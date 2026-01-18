Automobilista di 86 anni coinvolta in un incidente. E’ successo ieri mattina a Villa del Bosco. Per l’anziana donna solo un grande spavento.

Incidente stradale ieri mattina, vero le ore 8,30, a Villa del Bosco. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Toyota Corolla e una Fiat Panda. La prima vettura era condotta da una donna di 64 anni residente a Sostegno; al volante della seconda c’era sempre una donna di Sostegno, di 86 anni.

L’urto e’ stato violento tanto che per rimuovere entrambe le vetture e’ stato necessario l’intervento del carro attrezzi. Per fortuna però tutte e due le persone coinvolte se la sono cavara solo con un grande spavento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

Foto di repertorio

