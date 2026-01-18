Seguici su

Ladri in azione a Cossato

Rubati soldi e oggetti preziosi

Ladri in azione a Cossato. Si sono introdotti in un alloggio rubando oggetti preziosi e soldi.

I topi d’alloggio hanno colpito a Cossato. E’ successo ieri, in pieno giorno. I malviventi si sono introdotti nell’abitazione forzando una porta finestra. In quel momento in casa non c’era nessuno.

Dopo avere rovistato ovunque, i ladri hanno trovato in camera da letto il tesoretto che cercavano portando via oggetti in oro e denaro contante. Il danno non è stato ancora quantificato. Il proprietario è un uomo di 80 anni.

Del fatto si stanno occupando i carabinieri.

