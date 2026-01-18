CossateseCronaca
Ladri in azione a Cossato
Rubati soldi e oggetti preziosi
Ladri in azione a Cossato. Si sono introdotti in un alloggio rubando oggetti preziosi e soldi.
I topi d’alloggio hanno colpito a Cossato. E’ successo ieri, in pieno giorno. I malviventi si sono introdotti nell’abitazione forzando una porta finestra. In quel momento in casa non c’era nessuno.
Dopo avere rovistato ovunque, i ladri hanno trovato in camera da letto il tesoretto che cercavano portando via oggetti in oro e denaro contante. Il danno non è stato ancora quantificato. Il proprietario è un uomo di 80 anni.
Del fatto si stanno occupando i carabinieri.
