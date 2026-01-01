Seguici su

AttualitàBiella

Oggi a Biella allerta ghiaccio

Pubblicato

1 ora fa

il

Oggi a Biella allerta ghiaccio

Oggi a Biella allerta ghiaccio. Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino

A Biella oggi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 741m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

LEGGI ANCHE: Oggi a Oropa c’e’ il motoraduno

Bel tempo anche domani

Domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1589m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Il sole ci accompagnerà anche nel fine settimana.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.