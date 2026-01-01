Oggi a Biella allerta ghiaccio. Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino

A Biella oggi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 741m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

LEGGI ANCHE: Oggi a Oropa c’e’ il motoraduno

Bel tempo anche domani

Domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1589m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Il sole ci accompagnerà anche nel fine settimana.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook