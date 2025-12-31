Seguici su

AttualitàBiella

A Biella: va in questura per farsi espellere dall’Italia

Il caso di un 37enne albanese che era irregolare dal 2022 senza casa, documenti e lavoro.

Pubblicato

9 minuti fa

il

Rissa al Road Runner: dieci persone coinvolte

Dopo anni da irregolare in Italia ha deciso di presentarsi in questura a Biella per farsi espellere e tornare nel suo Paese. E’ la vicenda di un 37enne albanese arrivato in Italia anni fa. Nel 2022 però il prefetto di Biella aveva disposto a suo carico un provvedimento di espulsione. Lui però invece che presentarsi in questura si era dato alla macchia. Era però senza documenti e senza lavoro. Proprio in questi giorni di festa l’uomo si è presentato in questura chiedendo di essere espulso.

A suo carico è stato disposto l’accompagnamento alla frontiera. E’ stato portato a Torino Caselle e imbarcato su un volo per l’Albania. Meglio tornare a casa che continuare nell’irregolarità in Italia.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.