A Biella: va in questura per farsi espellere dall’Italia

Dopo anni da irregolare in Italia ha deciso di presentarsi in questura a Biella per farsi espellere e tornare nel suo Paese. E’ la vicenda di un 37enne albanese arrivato in Italia anni fa. Nel 2022 però il prefetto di Biella aveva disposto a suo carico un provvedimento di espulsione. Lui però invece che presentarsi in questura si era dato alla macchia. Era però senza documenti e senza lavoro. Proprio in questi giorni di festa l’uomo si è presentato in questura chiedendo di essere espulso.

A suo carico è stato disposto l’accompagnamento alla frontiera. E’ stato portato a Torino Caselle e imbarcato su un volo per l’Albania. Meglio tornare a casa che continuare nell’irregolarità in Italia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook