La manovra di bilancio, grazie al Ministro #Giorgetti, ha ottenuto straordinari risultati, sia per politiche economiche interne che esterne avviando un percorso virtuoso che ci consente di uscire un anno prima dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo salvaguardando comunque la spesa sociale, implementando il budget della sanità, abbassando le tasse al ceto medio ed aumentando i salari.

Manovra 2026: Lega seria affidabile e responsabile

La validità di questa scelta la certificano sia i mercati che fanno registrare il più basso spread mai raggiunto e il rating positivo delle principali agenzie che premia la nostra affidabilità, nonché le associazioni datoriali che vedono concretizzarsi le loro richieste: iperammortamento triennale, finanziamento industria 5.0, tassazione simbolica all’1 per cento sui premi di produzione e una flat tax al 15 per cento per il lavoro notturno e festivo, nonché solo il 5 per cento di tasse per gli incrementi salariali derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi, anche per quelli stipulati l’anno scorso. I sindacati quindi, al posto di fermare il paese ogni venerdì si dedichino invece alla trattativa per sfruttare questa grande occasione di tutela e implementazione dei salari dei lavoratori.

Commento

Con Giorgetti e la #Lega quindi si è dimostrato che si possono sistemare i conti pubblici senza attuare politiche di austerità e tagli alla spesa sociale tanto care alla sinistra, ma anzi aumentando la spesa sanitaria di 7,4 miliardi rispetto al 2025, raggiungendo la cifra più alta di sempre di circa 143,7 miliardi di euro, tagliando le tasse alle fasce più deboli: quest’anno 2 punti di Irpef, l’anno scorso 7 punti di cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, rendendolo strutturale, l’anno prima la riduzione delle aliquote Irpef a tre da quattro, accorpando le prime due, l’anno prima ancora l’introduzione della flat tax al 15 per cento per le partite IVA che guadagnano fino a 85.000 euro. Inoltre, per la componente delle entrate, si è seguita la logica ovvia che la sinistra predica sempre ma solo la Lega al governo ha la volontà e la forza di attuare: aumentare le tasse a chi ha di più per redistribuire a chi ha di meno! Difatti la metà della manovra, più di 6 miliardi di euro, arrivano dalle banche e dalle assicurazioni per investirli tutti sulla sanità pubblica.

Con queste solide politiche economiche e con il massimo dato sull’occupazione della storia repubblicana, l’Italia può porsi a testa alta in Europa ove altri governi, quelli che si ritengono più blasonati, non riescono neanche a votare una propria legge di bilancio, certificando così le loro difficoltà politiche ed economiche. Questo ci servirà per avere ancora più peso politico a livello internazionale per vincere la battaglia contro il Green Deal europeo voluto e sostenuto dalla sinistra che sta uccidendo la nostra industria.

Raggiunta quindi la stabilità economica, ora ci dedicheremo con ancor maggior forza anche alla concretizzazione delle riforme istituzionali. Oltre ad un SI convinto al referendum confermativo della riforma della giustizia lavoreremo affinchè le pre-intese sull’autonomia di Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto vengano approvate a livello definitivo perché autonomia e federalismo sono i pilastri di uno Stato moderno che vuole perseguire una proficua gestione delle risorse pubbliche tesa a garantire migliori servizi ai cittadini.

Serietà, affidabilità, responsabilità sono le caratteristiche principali della buona politica.

E la Lega con questa manovra di bilancio ha dimostrato di possederle tutte.

Roberto Simonetti – Segretario Lega Biella

