Neve: tutto pronto per la stagione invernale, ma i rincari si sentono. I costi dell’energia e del gasolio, insieme all’inflazione galoppante, hanno inevitabilmente portato ad un innalzamento delle spese per i gestori degli impianti.

I prezzi che i frequentatori delle piste dovranno sostenere si sono alzati sia a casa nostra sia nelle località vicine. Un orizzonte comune a tutti, anche se le strategie dei gestori per andare incontro agli appassionati degli sport invernali sono diverse.

Neve: tutto pronto per la stagione invernale, ma i rincari si sentono

Bielmonte, per esempio, punta sulle prevendite online per andare incontro ai frequentatori abituali delle sue piste. La stagione, da programma, si aprirà l’8 dicembre, come da tradizione, neve permettendo. I cannoni spara-neve artificiale comprati negli anni, comunque, dovrebbero garantire l’avvio delle discese, grazie anche al laghetto artificiale realizzato a monte delle piste.

Capitolo soldi. Acquistando lo skipass entro il 15 del prossimo mese di novembre, un adulto pagherà 840 euro all’anno anziché 945. E un Over67, 550 anziché 605.

I costi delle giornaliere si annunciano come la passata stagione: 48 in cassa, 46 invece online, per un adulto. Molto competitiva la tariffa scelta per il pacchetto famiglia: 132 euro per due adulti e due bambini, al giorno. Il martedì inoltre ci saranno dei vantaggi per le comitive che si presenteranno alla biglietteria dell’Oasi Zegna. E il giovedì, invece, sconti per gli studenti universitari. In entrambi i casi la quota è stata fissata a 25 euro. Un’altra importante novità è rappresentata dalla formula del venerdì, “alla prossima”: viene infatti regalato un secondo skipass per la settimana successiva, aggiungendo un solo euro. Sul sito dell’unica località sciistica biellese, da quando Oropa è senza impianti, è stato pubblicato l’elenco completo dei costi, delle tariffe, degli sconti e delle diverse modalità di acquisto online e in biglietteria per accedere alle piste.

Sperando nel supporto del meteo

Il tutto sperando in una stagione favorevole. Che possa consentire l’attività nei 20 km di piste da discesa che accompagnano gli sciatori su diverse tipologie di percorsi, adatti sia a principianti sia a esperti. Gli amanti dello sci da fondo avranno inoltre a disposizione altri 20 chilometri di piste che, grazie alla favorevole esposizione di Bielmonte, permette di godere del calore del sole in ogni stagione. Da Bielmonte, inoltre, i gestori degli impianti fanno ricordano con orgoglio che la stazione fa parte delle 20 località scelte dai pediatri come meta ideale per i bambini.

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