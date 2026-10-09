La neve è arrivata… a Sestriere e sul Monte Rosa

L’inverno ha deciso di anticipare i tempi sulle montagne italiane, regalando i primi veri paesaggi da cartolina in questo inizio di ottobre. Un brusco calo delle temperature, accompagnato da una perturbazione atlantica, ha portato la prima neve della stagione a imbiancare le quote più alte del Piemonte e della Valle d’Aosta.

A Sestriere, nel comprensorio della Vialattea, i fiocchi sono scesi copiosi già dai 2.000 metri, spolverando i tetti del paese e le piste da sci con un accumulo inaspettato per il periodo. Scenari simili si registrano anche sul Monte Rosa, dove le vette oltre i tremila metri si sono risvegliate completamente ammantate di bianco, offrendo uno spettacolo straordinario agli amanti della montagna ma cogliendo di sorpresa escursionisti e residenti.

Questa precoce parentesi invernale interrompe bruscamente un autunno fin qui mite, riaccendendo l’entusiasmo degli operatori turistici e degli appassionati di sci in vista della prossima stagione fredda. Le temperature, destinate a rimanere basse ancora per qualche giorno, confermano una tendenza a sbalzi termici sempre più marcati sulle Alpi.

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