Museimpresa all’Its Tam Biella chiude il 2025 con Fratelli Piacenza

Ultimo appuntamento del 2025 all’ITS TAM di Biella per la rassegna Museimpresa, che nelle scorse settimane ha già visto protagonisti l’Archivio Storico del Gruppo Sella e il Maglificio Maggia. Martedì 9 sarà la volta della Fratelli Piacenza, una delle aziende laniere più antiche del distretto, forte di oltre due secoli di storia, che presenterà il suo innovativo progetto di digitalizzazione dell’archivio aziendale: un’iniziativa che unisce tutela del patrimonio, ricerca e tecnologia.

Il ciclo di incontri, ispirato alle attività dell’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa — che riunisce più di 150 realtà italiane — vuole raccontare il valore delle aziende come luoghi dove tradizione e innovazione convivono, offrendo un punto di vista privilegiato sull’evoluzione del tessile biellese e dell’intero sistema produttivo nazionale.

Alle 18.15, nell’aula magna dell’istituto, Felice Piacenza illustrerà le tecniche impiegate per la scansione e la digitalizzazione dei tessuti, tra cui scanner ad alta risoluzione, fotogrammetria e modellazione tridimensionale. Un progetto in continua crescita, pensato non solo per conservare, ma anche per creare nuove modalità di fruizione del patrimonio storico, con possibili applicazioni educative, museali e culturali. L’obiettivo è rendere accessibile un archivio unico di cultura tessile, design e memoria industriale.

Con questo percorso, Fratelli Piacenza si conferma tra le poche aziende tessili italiane ad aver avviato una digitalizzazione strutturata del proprio heritage, dimostrando visione e impegno nella valorizzazione delle proprie radici.

Gli incontri organizzati dall’ITS TAM vogliono essere uno stimolo per gli studenti e per tutta la comunità, un invito a scoprire quanto il territorio biellese possa offrire in termini di storia imprenditoriale, identità socio-economica e capacità di innovazione, elementi che hanno contribuito a renderlo uno dei pilastri del Made in Italy.

La rassegna proseguirà nel 2026 con Mebo, Fila Museum e Casa Zegna. L’ingresso agli incontri è libero e gratuito.

