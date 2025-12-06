Donna nuda su un’auto in mezzo a via Milano – FOTO

Donna nuda in mezzo alla strada sopra un’auto in via Milano, a Vigliano Biellese.

Donna nuda in mezzo alla strada sopra un’auto a Vigliano

Oggi a Vigliano una donna è salita sull’auto e ha improvvisamente iniziato a spogliarsi, per poi scagliare in strada i propri indumenti. Una volta nuda avrebbe iniziato a danneggiare i tergicristalli delle auto in colonna.

Alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri, che sono riusciti a gestire la situazione di grande confusione che era venuta a crearsi. La donna è stata poi portata in ospedale.

