Donna nuda su un’auto in mezzo a via Milano – FOTO
Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118
Donna nuda in mezzo alla strada sopra un’auto in via Milano, a Vigliano Biellese.
Oggi a Vigliano una donna è salita sull’auto e ha improvvisamente iniziato a spogliarsi, per poi scagliare in strada i propri indumenti. Una volta nuda avrebbe iniziato a danneggiare i tergicristalli delle auto in colonna.
Alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri, che sono riusciti a gestire la situazione di grande confusione che era venuta a crearsi. La donna è stata poi portata in ospedale.
