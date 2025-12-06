Il mercatino degli angeli di Sordevolo replica domenica e lunedì

Dopo il grande successo di domenica 30 novembre, che ha visto la partecipazione di oltre 3.000 visitatori, il Mercatino degli Angeli si prepara a vivere due nuove giornate ricche di atmosfera, sapori e tradizioni: domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025.

L’evento, tra i più attesi del periodo natalizio nel Biellese, ha confermato la sua capacità di attrarre pubblico da tutto il Nord Ovest: domenica sono arrivati sette pullman di turisti provenienti da Imperia, Diano Marina, Carmagnola, Genova e Trino Vercellese. Un’affluenza costante e un clima festoso hanno animato le vie del paese, trasformando Sordevolo in un autentico villaggio natalizio.

