“La Provincia va a scuola” arriva a Palazzo Gromo Losa

Dopo il grande successo riscosso negli istituti scolastici del territorio, “La Provincia va a scuola” esce dalle aule e arriva davanti al pubblico biellese con un appuntamento speciale. Lunedì 15 dicembre alle ore 18.00, nella splendida cornice di Palazzo Gromo Losa, lo spettacolo che ha emozionato oltre mille studenti tornerà in scena per essere condiviso con l’intera cittadinanza. Questo evento chiude i festeggiamenti per il 30° Anniversario della Provincia di Biella: una serata che diventa, ancora una volta, l’occasione per celebrare insieme al pubblico la storia e l’impegno dell’Ente. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il progetto

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Provincia di Biella e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, apre la strada a un nuovo modo di raccontare le Istituzioni, trasformando la loro storia e le loro funzioni in un percorso fatto di musica, teatro ed emozioni. Sul palco, le interpretazioni di Veronica Rocca e Paolo Zanone di ARS Teatrando, i testi appassionati di Danilo Craveia, e la musica e la voce di Gian Luigi Sabarino, Riccardo Ruggeri e Giulia Ellena di Sonoria APS daranno vita a un racconto capace di unire cultura, istituzioni e comunità, e di mostrare come un Ente Locale possa essere vicino ai cittadini attraverso linguaggi nuovi e coinvolgenti.

Dichiarazioni

“Dopo aver incontrato così tanti studenti, il successo del progetto ci ha spinto a proporre una data aperta alla cittadinanza. Portare questo spettacolo al pubblico – sottolinea il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo – significa condividere un progetto che nelle scuole ha saputo emozionare, incuriosire e creare un dialogo autentico con i giovani. Ora vogliamo estendere questa esperienza all’intera comunità, per raccontare la Provincia non solo come istituzione, ma come parte viva e attiva del territorio”. Sulla stessa linea il Presidente della Fondazione CRB, Michele Colombo: “La messa in scena a Palazzo Gromo Losa della replica finale dello spettacolo “La provincia va a scuola” rappresenta non solo il momento finale di un progetto che ha coinvolto istituzioni, scuole e studenti e studentesse biellesi, ma un’occasione in cui incontrarsi tutti insieme, ancora una volta uniti per celebrare i 30 anni di un Ente, che è un bene comune e che ogni giorno agisce per lo sviluppo del territorio. Un’occasione di gioia al termine di un anno di impegno a pochi giorni dal Natale, un momento da gustare con calma per approfondire temi a volte poco noti. Fondazione e Provincia unite vi aspettano a Palazzo Gromo Losa il 15 dicembre”. L’appuntamento del 15 dicembre offrirà quindi un’ulteriore opportunità per scoprire, attraverso parole, musica e teatro, il percorso della Provincia di Biella nei suoi trent’anni di storia, e per vivere un’esperienza unica.

