Luca Ballarè tedoforo alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Il giovane di Mongrando, ancora troppo giovane per gareggiare, sarà grande protagonista venerdì nel corso della cerimonia di apertura all’Arena di Verona.

Quello che fino a poco tempo tempo fa pareva soltanto un sogno, tra qualche giorni diventerà una bellissima realtà. Luca Ballarè si appresta infatti a vivere da vicino l’atmosfera delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, kermesse in programma da venerdì 6 a domenica 15 marzo.

Giovanissimo, è un classe 2009. Biellese doc, vive con la famiglia a Mongrando. Brillante anche tra i banchi di scuola, frequenta con profitto l’istituto “Eugenio Bona” di Biella. Ha già assaporato l’atmosfera a cinque cerchi nei giorni scorsi quando la Torcia è arrivata proprio nel capoluogo meneghino. E domani sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura, quando indosserà i panni di tedoforo nella splendida cornice offerta dall’Arena di Verona. Sarà nel gruppo degli ultimi tedofori, quelli più vicini al momento clou di tutto l’evento: l’accensione del braciere olimpico.

Poi spazio alle gare, probabilmente il “terreno” nel quale Ballarè si trova meglio, ma che purtroppo dovrà guardare in tv (la diretta su RaiSport). Luca Ballarè è ancora troppo giovane per partecipare come atleta, sarà dunque per la prossima edizione (Alpi francesi 2030).

Un pizzico di rammarico è inevitabile, del resto i risultati parlano per lui. E’ infatti il campione italiano in carica di gigante e di slalom nella categoria “visual impaired”, nomenclatura internazionale per indicare gli atleti ipovedenti (soffre di retinite pigmentosa). Lo scorso mese di marzo a Pila ha letteralmente dominato le due gare che assegnavano il titolo tricolore.

