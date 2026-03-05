Celebriamo oggi un Sal (e Pepe) Da Vinci

Questo di oggi è un Sal (e pepe) Da Vinci, in omaggio alla settimana sanremese appena trascorsa e alla tradizione della canzone napoletana nel suo complesso. Una tradizione canora che è, comunque la pensiate, cultura nel mondo ma è anche tanta “anima e core” dal sapore popolare. Per sempre sì, il titolo della canzone vincitrice a Sanremo, ha coinvolto tutti sin dal primo ascolto con le sue sonorità tipiche del moderno pop partenopeo che “ha spaccato” anche qui a Biella dove, tra clienti appassionati e non, non si sentiva altro che canticchiare “Saremo io e te, per sempre, legati per la vitaaa”.

Il successo, quello giusto, arriva da lontano e lo si sente arrivare come è stato per Sal Da Vinci che ha trionfato con una canzone che parla d’amore “accussì”, in modo semplice. Non è un caso, forse, che questa canzone sia arrivata al cuore della gente, visti i venti di guerra che gravano sul mondo e che ci creano tanta apprensione. C’è voglia di tradizione, di pace, di buoni sentimenti, di cose semplici in questi tempi così preoccupanti. Poi è vero, Sal non sarà certo Leonardo, ma sempre un Da Vinci è, come ricordato ieri da un mio caro amico “filosofo di strada” che da tanti anni mi allieta e mi strappa un sorriso specie nelle fredde serate biellesi. Biella, però, ha un fil rouge con il festival di Sanremo che non si è chiuso settimana scorsa ma che proseguirà a giugno con il Concertozzo in piazza Falcone con protagonisti Elio e le Storie Tese e Tony Pitony, il simpaticissimo cantante mascherato (parrucca e occhiali alla Elvis Presley) vincitore a Sanremo della serata cover insieme a Ditonellapiaga (il nome una garanzia…).

Noi a Biella, a sostenere la buona musica dal vivo specie per i giovani, abbiamo da sempre Tony Filoni, amico e figura apprezzata del Reload Sound Festival al parco Kennedy, evento diventato negli anni il festival musicale estivo della città. Chissà mai che non si possa pensare ad una collaborazione tra i due Tony, Filoni e Pitony, all’insegna della buona musica e dello stare insieme con tanta voglia di divertirsi, e di una Biella per una volta a misura dei giovani. Se vogliamo costruire qualcosa di importante per questa città, senza far rumore per citare un altro amico “storico” della città di Biella e del Festival il cantante Diodato, dovremmo collaborare tutti insieme.

Quindi ben venga che una altra kermesse cittadina “Bolle di Malto” voglia espandersi in via Lamarmora per l’edizione 2026, tralasciando le solite polemiche del perché e del per come che francamente non fanno il bene della città. Ben vengano gli eventi, specie quelli ben organizzati, e se poi ci sarà da scontare qualche piccolo disagio contingente pazienza, in gioco c’è una città che vuole riprendersi i suoi giovani e farli sentire a casa. Voglio concludere con un’altra notizia bella, quella del turismo a cavallo che in provincia sta vivendo un forte rilancio (Oasi Zegna, la riserva della Bessa) con anche la nascita di infrastrutture come l’Ippovia del Biellese della fondazione Biellezza, mappata anche digitalmente.

Come vedete anche Biella, come Sanremo, ha dalla sua delle belle “canzoni” che meriterebbero di essere cantate da tutti per diventare un bel tormentone fatto di turismo che cresce e di peculiarità da far conoscere tipiche della nostra terra. Forse servirebbe un direttore artistico, una sorta di Carlo Conti in salsa biellese per dirla tutta, in grado di trasformare queste canzoni in un’opera d’arte condivisa. Della serie, in pieno stile festivaliero: “Dirige il maestro biellese…, canta …”. Inutile dire che si accettano candidature.

