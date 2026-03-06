LILT rinnova l’accordo per l’ambulatorio otorinolaringoiatrico con Robinson

“Il core business al cuore della lotta ai tumori” rappresenta una serie di iniziative attraverso le quali LILT Biella vuole valorizzare le attività delle aziende orientate alla prevenzione e alla responsabilità sociale.

Tra queste c’è anche Robinson, che a chiusura 2025 ha rinnovato il proprio impegno di adesione al progetto “Robinson con LILT”, che si esplicita in una donazione annuale a sostegno dell’ambulatorio otorinolaringoiatrico di Spazio LILT per la diagnosi dei tumori del distretto testa-collo (faringe, laringe e cavo orale). Si tratta di un tipo di diagnostica che rileva e segnala, tra le altre, le patologie correlate all’esposizione all’asbesto, riconosciuto come un fattore di rischio importante.

LILT ambulatorio otorinolaringoiatrico

La scelta di dedicarsi alle attività dell’ambulatorio ORL, che prosegue già da alcuni anni, rappresenta per Robinson l’opportunità di aggiungere un valore sociale alle attività interne, nella speranza che il proprio esempio contribuisca anche a sensibilizzare le aziende rispetto all’importanza di ridurre l’esposizione a sostanze cancerogene sul luogo di lavoro.

In occasione dell’incontro organizzato dalla LILT e dedicato alle aziende “Prevenzione Oncologica: LILT e le aziende per vincere insieme” prevista per giovedì 26 marzo dalle ore 10.30 nella Sala Seminari di Città Studi, si avrà un’ulteriore possibilità di approfondimento con il Prof. Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, su rischi per la salute, stato dell’arte e prevenzione da radon e amianto in Italia.

“Le donazioni proseguiranno anche per il 2026, rinnovando l’opportunità e la consapevolezza da parte nostra di metterci a disposizione sia delle aziende, sia della società tutta, contribuendo attivamente al prezioso lavoro che LILT porta avanti per il nostro territorio” commenta Franco Borlo, titolare di Robinson.

L’azienda Robinson

Robinson Srl è stata fondata nel 1991 con l’obiettivo di dare supporto alle aziende e favorire la loro crescita, attenendosi al principio del massimo servizio: vicinanza al cliente, ascolto delle sue esigenze, ricerca della miglior soluzione. Questo resta il filo conduttore della storia ultratrentennale dell’azienda biellese, una realtà che oggi conta più di 40 fra tecnici hardware, software, analisti di sistemi ICT e consulenti.

