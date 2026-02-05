La psicologa sportiva Giovanna Caterina Nucera alle Olimpiadi Invernali.

Ci sarà anche Giovanna Caterina Nucera, biellese d’azione ma originaria della Calabria, tra i professionisti dello staff tecnico che lavoreranno con gli atleti alle imminenti Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

La 36enne psicologa dello sport fa infatti parte del team di nove professionisti selezionati in tutta Italia non solo per supportare la prestazione atletica dei partecipanti, ma anche per tutelare il benessere complessivo degli atleti, dello staff e dell’organizzazione sportiva in generale. È la stessa Nucera a raccontare come dal mare della Calabria sia arrivata prima alle montagne biellesi e infine a quelle della Valtellina.

Da Reggio Calabria a Biella, come mai?

Sono originaria di Reggio Calabria, ma una volta terminati gli studi, anziché tornare a casa, ho avuto l’opportunità di trasferirmi qui. Mia zia viveva nel Biellese, era preside in una scuola, e conoscevo già questa bellissima provincia. Ho pensato che in Piemonte avrei avuto maggiori opportunità lavorative nel mio ambito rispetto alla Calabria. Così, circa cinque anni fa, mi sono trasferita a Biella. Il bello, se così vogliamo dire, è che quando sono arrivata mia zia non c’era più: nei primi tempi non conoscevo nessuno ed ero completamente sola. A distanza di anni però posso dire di trovarmi benissimo, sia dal punto di vista delle amicizie sia da quello lavorativo. Anche se, ad onor del vero, per lavoro mi divido tra Biella, Milano e Coverciano».

Coverciano, perché?

È la storica sede in cui normalmente si allena la Nazionale di calcio ed è un luogo che frequento spesso per lavoro. Sono infatti una psicologa dello sport specializzata nel calcio e attualmente seguo alcune squadre in Lombardia.

La mia passione per questo sport nasce da quando ero piccolina e andavo allo stadio con mio papà a vedere la Reggina. Quell’amore non si è mai affievolito e ho deciso di occuparmi principalmente di questo settore. Sono anche mental coach».

E alle Olimpiadi invernali come è arrivata?

Ho partecipato a un bando nazionale promosso dall’ospedale Niguarda, individuato come “Ospedale Olimpico”. Era giugno dello scorso anno.

Dopo aver saputo a novembre di essere stata selezionata, ho partecipato a un corso di formazione proprio al policlinico milanese. Insieme a me sono stati scelti altri otto psicologi provenienti da tutta Italia. Durante i Giochi sarò a Bormio, sede delle gare di sci alpino, e rimarrò lì per tutta la durata della manifestazione.

Nonostante i giochi inizino martedì prossimo è già “operativa”?

Sì. Il mio ruolo non si limita al supporto dell’atleta nel momento della competizione, ma riguarda anche la fase precedente alla gara.

Si tratta di una sorta di pronto intervento qualora dovessero emergere criticità, non solo legate al singolo atleta.

Sono a disposizione di tutto lo staff di professionisti che ruota intorno a questa straordinaria manifestazione. Non nascondo di essere emozionata e curiosa: penso sarà un’esperienza importante anche per me, sotto molti punti di vista.

Sono inoltre molto contenta che, finalmente, la figura dello psicologo dello sport sia stata inserita ufficialmente nell’organico delle Olimpiadi invernali in Italia».

