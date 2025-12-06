Seguici su

Ecco come cucinare un buon riso in cagnone

Ricordiamo Bianca Rosa Gremmo Zumaglini con una delle sue celebri ricette

2 ore fa

Nei giorni in cui Biella piange la scomparsa di Bianca Rosa Gremmo Zumaglini, deceduta alla veneranda età di 99 anni, la ricordiamo riproponendo una sua ricetta del riso in cagnone, contenuta in un articolo estratto dal libro “12 menù per 12 mesi”, edito da La Nuova Provincia di Biella.

I pochissimi abitanti della via blin-a a Rosazza, il giorno 18 gennaio, dopo averlo atteso per oltre 40 giorni, finalmente – nubi permettendo – rivedono e ammirano per un paio d’ore il sole.

Ce la farà, come sempre attraverso i secoli, a rispuntare dietro la montagna. In quel giorno c’è la festa patronale, ed è tradizione in ogni famiglia festeggiare questi due eventi cucinando un buon risotto.

Ingredienti per 4 persone: 350 gr di riso Carnaroli, 130 gr di fontina autentica o tometta grassa biellese, 40-50 gr di burro di montagna, sale.

Portare a bollore in una pentola abbondante acqua salata, gettare il riso, cuocerlo per 18 minuti, scolarlo mantenendolo un pò umido, versarlo in una zuppiera posta in un bagnomaria caldo, incorporare il formaggio tagliato a dadini e il burro fuso caldo; mescolare, coprire, lasciare riposare pochi minuti e servire in piatti caldi.

Bianca Zumaglini

(Dal libro 12 menù per 12 mesi edito da La Nuova Provincia di Biella)

