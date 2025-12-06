A Verrone il primo panello tattile per non vedenti della provincia di Biella

Il comune di Verrone, primo nella Provincia di Biella, ha ricevuto il suo pannello tattile multimediale che consentirà, anche ai non vedenti, di percepire le forme e la descrizione di un sito di interesse artistico-culturale del territorio: il “Falseum”, Museo del Falso e dell’Inganno.

Primo pannello tattile multimediale per non vedenti consegnato a Verrone

Il manufatto è stato ufficialmente consegnato mercoledì 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità, al sindaco Gian Luca Bazzan.

L’iniziativa è stata realizzata grazie ad un finanziamento della Regione Piemonte all’interno del Bando 7 promosso, a suo tempo, dall’associazione APRI di Torino. Le fasi della realizzazione pratica sono state invece curate dalle associazioni RP-Liguria di Genova e da “Progetto in Vista Aps”, un’organizzazione specificamente dedicata alla promozione culturale, artistica e turistica dei disabili visivi.

Quattro livelli di accessibilità

I pannelli, come gli altri già installati in Piemonte, sono pienamente inclusivi e fruibili da tutti. A favore dei non vedenti presentano tuttavia quattro livelli di accessibilità: immagine tattile in rillievo, testo in alfabeto Braille e stampato a caratteri ingranditi, audio-guida di approfondimento attivabile, tramite lo smartphone, attraverso uno specifico QRcode.

Marco Bongi: “Già installati 200 pannelli in Piemonte, questo è il primo consegnato nel Biellese”

“Stiamo mettendo a punto – dichiara Marco Bongi, che sta seguendo il progetto a livello regionale – uno standard operativo che consenta di mantenere costi accettabili garantendo, nel contempo, il più alto livello di accessibilità. Al momento sono già stati installati, in tutta la Regione, circa duecento pannelli. Questo è tuttavia il primo consegnato in provincia di Biella”.

Dato il notevole interesse suscitato si sta pensando però di predisporre nuovi progetti dedicati specificamente al territorio biellese.

