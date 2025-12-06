Oggi in Duomo l’ultimo saluto ad Andrea Ramella

Questa mattina Biella dirà addio ad Andrea Ramella, morto nei giorni scorsi all’età di 71 anni.

Andrea Ramella, oggi l’ultimo saluto in Duomo

Il funerale del pensionato sarà celebrato nella mattinata di oggi, sabato 6 dicembre, nella cattedrale di Biella. Familiari e amici lo saluteranno per l’ultima volta in Duomo alle 10,30, durante la cerimonia funebre. Al termine della funzione religiosa, la salma sarà accompagnata al cimitero di Vaglio Biella, dove riposerà nella tomba di famiglia.

L’uomo ha lasciato nel dolore la moglie Morena.

