Flixbus potenzia i collegamenti con Santhià

Flixbus potenzia i collegamenti con Santhià

Con l’avvicinarsi della stagione invernale, FlixBus rafforza i collegamenti con Santhià potenziando il servizio per l’arco alpino e alcune delle principali città d’arte italiane.

La società amplia così l’offerta disponibile per chi intende pianificare un viaggio a ridosso delle festività, pensando sia a chi punta alle piste da sci sia a chi predilige una più tranquilla visita al museo.

L’arco alpino è collegato sette giorni su sette. La fermata FlixBus è a pochi passi dalle piste da sci

Da sabato 13 dicembre, gli autobus verdi di FlixBus collegheranno Santhià due volte al giorno e sette giorni su sette con Courmayeur in poco più di un’ora e 45 minuti.

Sempre dal 13 dicembre la società potenzierà il servizio operativo fra Santhià e Aosta, portando da uno a tre i collegamenti giornalieri e riducendo i tempi di percorrenza minimi a un’ora e 10 minuti circa.

In entrambe le località, la fermata FlixBus si trova in posizione centrale e vicino agli impianti di risalita: a Courmayeur in Piazzale Monte Bianco, a pochi minuti dalla funivia; ad Aosta all’autostazione di Via Carrel, nei pressi dalla telecabina Aosta-Pila. La posizione strategica delle fermate FlixBus, situate vicino a molte strutture ricettive, consentirà agli sciatori di pianificare più facilmente il loro soggiorno.

Crescono le rotte per le città d’arte. Da dicembre, anche Orio al Serio si raggiungerà tre volte al giorno

L’investimento sui servizi attivi da Santhià non si limita alle destinazioni più tipicamente invernali. Il 14 dicembre partiranno le prime corse dirette per Verona e Parma, entrambe raggiungibili in poco più di tre ore e mezza, e verrà estesa l’offerta disponibile sulle tratte per Milano, dove la frequenza giornaliera sale a fino a otto collegamenti al giorno, Bologna, Firenze e Pisa.

Inoltre, per chi quest’inverno punterà all’estero saranno attive tre corse giornaliere verso l’aeroporto di Orio al Serio, raggiungibile in circa due ore, oltre che due con Malpensa, a circa un’ora.

Da Santhià si possono raggiungere senza cambi circa 70 destinazioni in Italia e all’estero. Fra le altre mete invernali collegate con la città vi sono Trento, Rovereto, Bolzano, Merano e Lana in Trentino-Alto Adige, mentre fra le città d’arte si possono citare, oltre a Firenze e Pisa, Lucca, Siena, Palermo e Catania. Completano il quadro i collegamenti internazionali con città come Lugano, Zurigo e Francoforte.

La scelta di viaggiare in autobus anziché con la propria auto non è soltanto vantaggiosa in termini di comodità, ma è anche più responsabile. Grazie all’impiego di una flotta all’avanguardia caratterizzata da elevati standard ambientali, chi viaggia con FlixBus in Italia emette in media soltanto 27.8 g CO 2 per km contro i 164 g CO 2 per km dell’auto privata, riducendo l’impronta carbonica individuale dell’83%.[1]

FlixBus e la Via Francigena rinnovano il patto per un turismo a valore aggiunto, anche ad Aosta

Anche nel 2026 chi percorrerà la Via Francigena – il cammino di pellegrinaggio più antico d’Europa – potrà viaggiare sugli autobus di FlixBus a tariffe agevolate per spostarsi fra le tappe, arrivare alla tappa di partenza o tornare a casa alla fine del viaggio, in Valle d’Aosta e in tutta Italia. Grazie ai collegamenti FlixBus operativi con Santhià, anche il Vercellese potrà continuare a beneficiare di questa sinergia.

L’alleanza fra l’operatore della mobilità e la Via Francigena mira a incentivare la scoperta del patrimonio con un approccio immersivo, che vuole consentire a chi viaggia di sentirsi più residente che turista.

Nel caso specifico, chi raggiungerà Santhià a bordo di FlixBus potrà incamminarsi alla scoperta del territorio lungo la Via Francigena procedendo verso nord in direzione di Ivrea, passando per Viverone, o verso sud, raggiungendo Vercelli con la possibilità di proseguire poi a ovest, attraversando la località di Castell’Apertole nel comune di Livorno Ferraris, o a est, arrivando a Robbio, in Lombardia.

Percorrendo a piedi la Via, i viaggiatori avranno la possibilità di stabilire un contatto più profondo con le comunità che incontreranno lungo l’itinerario.

Secondo studi recenti, forme di turismo lento come questa possono creare nelle aree marginali fino al 51% in più di benefici economici e quasi il doppio dei posti di lavoro rispetto al turismo di massa.[2]

Questi vantaggi economici, uniti a quelli ambientali che derivano dalla scelta di viaggiare in autobus anziché con la propria auto, esprimono appieno il potenziale di questo accordo per il territorio.

Tutte le tratte per viaggiare con FlixBus da e verso la Valle d’Aosta sono acquistabili sul sito e tramite l’app della società.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook