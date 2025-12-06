Strappati i manifesti di Gioventù Nazionale a Biella. “Clima ostile e irrispettoso”

Di fronte allo strappo di manifesti di Gioventù Nazionale a sostegno delle forze dell’ordine, arriva la condanna del segretario provinciale di Biella, Francesco Nicolini.

“Un gesto tanto misero quanto rivelatore della statura morale di chi l’ha compiuto – scrive in un comunicato -: figure senza identità, incapaci perfino di manifestare apertamente il proprio dissenso, che agiscono nascondendosi come ombre, certi che l’anonimato possa trasformare la loro fragilità in coraggio”.

Manifesti di Gioventù Nazionale strappati. Nicolini: “L’unica forza che mostrano è quella della loro codardia”

“Sono soggetti che nel buio della notte – continua Nicolini – credono che lacerare un semplice manifesto possa rappresentare un atto di forza ma non capiscono, e forse non capiranno mai, che l’unica vera forza che mostrano è quella della loro codardia, una codardia totale e imbarazzante, che li porta a muoversi come fantasmi privi di identità fisica e soprattutto morale, e ciò che lascia davvero attoniti è la loro incoerenza: perché quando succede qualcosa, quando serve aiuto, quando c’è da assumersi responsabilità, chi chiamano? Sempre loro: le forze dell’ordine”.

“Soggetti che nemmeno hanno il coraggio di assumersi ciò che fanno – prosegue il comunicato – e che, privi persino di una linea coerente, si permettono di colpire chi ogni giorno garantisce sicurezza, ordine e tutela. Un atteggiamento tanto meschino quanto ingrato. Di fronte a questo sfregio, vogliamo ribadire con forza ciò che per noi è chiaro da sempre: le forze dell’ordine rappresentano virtù, sacrificio, dedizione, responsabilità. Non è un semplice ruolo: è una scelta di vita, una scelta fatta di rischi, impegno e coraggio, una scelta che permette a tutti noi di vivere in tranquillità, grazie a donne e uomini che ogni giorno proteggono ciò che abbiamo di più prezioso. Per questo noi continueremo, senza esitazioni, a ringraziare, difendere e sostenere l’operato di questi veri e propri guerrieri al servizio della comunità. Gioventù Nazionale Biella è stata, è e sarà sempre dalla parte delle forze dell’ordine, dalla parte giusta, dalla parte sana, dalla parte della nostra giustizia”.

