L’atleta paralimpico Andrea Devicenzi sfiderà l’iconica salita di Oropa.

L’atleta paralimpico Andrea Devicenzi sfiderà l’iconica salita di Oropa

Sabato 16 maggio l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi si misurerà con la salita più simbolica del Biellese, quella che porta al Santuario di Oropa, ripercorrendo idealmente le orme di Marco Pantani lungo una delle ascese più iconiche del ciclismo italiano.

Lo sportivo, che nel corso della sua carriera ha collezionato numerosi successi e lo scorso giugno ha stabilito ben dieci Guinness World Record in pista a Palma de Maiorca pedalando con una sola gamba per ventiquattro ore consecutive, porterà in giro per l’Italia il suo “Tour in bici alla scoperta dei 4 elementi”. E la quarta tappa, con partenza da Venaria Reale, si concluderà proprio ai piedi della Vergine Bruna.

Il progetto, presentato il 24 marzo in Senato, consiste in un viaggio in bicicletta che Devicenzi farà dal 13 maggio al 21 giugno. Tradotto in numeri saranno 35 tappe, 40 giorni, lungo un percorso di oltre 3000 chilometri (da Sanremo all’Etna), con un dislivello complessivo che equivale a circa quattro volte l’altezza del’Everest. L’obiettivo è quello di raccontare le bellezze del territorio italiano seguendo i quattro elementi: aria, terra, acqua e fuoco. Ogni tappa sarà un inno al nostro Paese, seguendo l’energia vitale degli elementi primordiali.

Il 13 maggio il tour partirà dalla Città dei fiori e sabato 16 maggio farà tappa proprio al Santuario Mariano. L’iniziativa avrà anche scopo solidale a favore delle associazioni Kayros (Vimodrone, Milano), Cascina San Vincenzo (Concorezzo, Monza Brianza) e Dona di Slancio (Parma).

Andrea Devicenzi è nato a Cremona il 18 Luglio 1973. All’età di 17 anni, in seguito ad un incidente stradale in sella alla sua moto, ha perso la gamba sinistra. Pratica sport dall’età di 5 anni: calcio, ciclismo, triathlon e cammini. Oggi è performance coach e formatore esperienziale. Ama lavorare con le persone e guidarle passo a passo al raggiungimento dei propri obiettivi e prestazioni migliori. Svolge incontri in aziende, squadre sportive e scuole. Il suo obiettivo è supportare le persone nel riscoprire dentro di sé le proprie risorse e portarle nella vita di tutti i giorni, in ogni attività.

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