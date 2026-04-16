Oltre 300 persone alla Giornata dei camminatori biellesi.

Oltre 300 persone alla Giornata dei camminatori biellesi

Domenica 12 aprile si è svolta a Salussola la prima edizione della Giornata dei Camminatori Biellesi, promossa dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BI nell’ambito delle iniziative per la Giornata Mondiale dell’Attività Fisica.

L’evento ha registrato una partecipazione significativa, con oltre 300 persone che hanno preso parte alla camminata, confermando il forte interesse del territorio verso iniziative dedicate alla promozione di stili di vita attivi e alla costruzione di comunità sempre più orientate alla salute.

La giornata ha rappresentato non solo un’occasione di movimento e benessere, ma anche un importante momento di incontro tra cittadini, amministratori, volontari e realtà locali, contribuendo a rafforzare la rete dei Gruppi di Cammino e a stimolare nuove adesioni.

“L’ampia partecipazione registrata conferma quanto sia importante creare occasioni semplici, accessibili e condivise per promuovere l’attività fisica – commenta Milena Vettorello, referente aziendale per la Promozione della Salute dell’ASL BI – Iniziative come questa dimostrano che il movimento può diventare un vero strumento di comunità, capace di generare benessere, relazioni e partecipazione”.

Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti, che con la loro presenza hanno reso possibile il successo dell’iniziativa, e ai conduttori dei Gruppi di Cammino, punto di riferimento fondamentale per la promozione dell’attività fisica sul territorio.

Si ringraziano inoltre per la partecipazione e il supporto istituzionale il Sindaco del Comune di Salussola, Manuela Chioda, la Vicepresidente della Provincia di Biella, Elisa Pollero, il Presidente della Commissione Sport del Comune di Biella, Mario De Nile, e tutte le amministrazioni comunali e le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

“Una bellissima prima edizione che ha saputo mettere insieme movimento, territorio e comunità. Camminare insieme è un gesto semplice, ma ha un valore enorme: fa bene alla salute e crea legami.

Per la prima volta, tanti gruppi di cammino hanno condiviso lo stesso percorso: un segnale forte di rete e collaborazione che dà ancora più significato a questa iniziativa – ha commentato Elisa Pollero, Vicepresidente della Provincia di Biella – Un grazie sincero a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata: amministratori, operatori, associazioni e gruppi di cammino, per l’energia e l’entusiasmo messi in campo. Un contributo speciale è arrivato da Francesco Fregonese, Sindaco di Valdobbiadene, il “sindaco camminatore”, che non solo ha condiviso la sua esperienza nella promozione degli stili di vita sani e del benessere nelle comunità, ma ha anche camminato insieme a noi, passo dopo passo. Questa è la strada giusta: continuare a fare rete, passo dopo passo”.

“Un percorso di cammino attraverso i campi di Salussola con una tappa in un luogo storico del territorio ed oltre 300 sorrisi hanno contribuito a realizzare una mattinata piacevole terminata tutti insieme con un piatto di riso realizzato con prodotti locali” ha commentato Mario De Nile, Presidente della Commissione Sport del Comune di Biella.

“Il Comune di Salussola ringrazia l’ASL di Biella e la dott.ssa Vettorello per l’attenzione alla popolazione e per il lavoro fatto nel promuovere le buone pratiche e la salute, in collaborazione con il gruppo di lavoro – ha commentato Manuela Chioda, Sindaco di Salussola – I conduttori dei Gruppi di Cammino hanno fatto da volano per incentivare le persone a partecipare, conoscere il territorio e condividere esperienze ed emozioni”.

Con questa iniziativa l’ASL BI rinnova il proprio impegno nel promuovere stili di vita salutari, in coerenza con il Piano Locale della Prevenzione, valorizzando il ruolo delle comunità locali nel rendere la scelta sana la scelta più facile.

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