In 150 bambini a visitare il comando dei vigili del fuoco di Biella

Sono stati quasi 150 gli alunni delle scuole elementari del territorio che, nella mattinata di ieri accompagnati dagli insegnanti, hanno fatto visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Biella.

Nel corso dell’iniziativa, i bambini hanno avuto modo di osservare da vicino i mezzi e le attrezzature impiegati nelle attività di soccorso, oltre a conoscere il funzionamento della sala operativa. Non è mancato anche un momento pratico: tutti hanno potuto cimentarsi nello “spegnimento” delle fiammelle utilizzando il naspo (dispositivo antincendio fisso).

Nelle prossime settimane sono in programma altre due giornate analoghe, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle attività dei Vigili del Fuoco e avvicinare i più giovani al mondo del soccorso.