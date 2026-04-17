Seguici su

Attualità

In 150 bambini a visitare il comando dei vigili del fuoco di Biella

Tante le curiosità da parte dei più piccoli

Pubblicato

40 minuti fa

il

Sono stati quasi 150 gli alunni delle scuole elementari del territorio che, nella mattinata di ieri accompagnati dagli insegnanti, hanno fatto visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Biella.

Nel corso dell’iniziativa, i bambini hanno avuto modo di osservare da vicino i mezzi e le attrezzature impiegati nelle attività di soccorso, oltre a conoscere il funzionamento della sala operativa. Non è mancato anche un momento pratico: tutti hanno potuto cimentarsi nello “spegnimento” delle fiammelle utilizzando il naspo (dispositivo antincendio fisso).

Nelle prossime settimane sono in programma altre due giornate analoghe, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle attività dei Vigili del Fuoco e avvicinare i più giovani al mondo del soccorso.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.