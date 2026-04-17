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A Biella Flash mob contro la morte per i palestinesi

Sabato nuova manifestazione a Biella

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6 minuti fa

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un successo la manifestazione a sostegno del popolo di gaza

l gruppo “Biellesi per la Palestina Libera” torna in piazza per tenere alta l’attenzione sul conflitto in Medio Oriente e sulle recenti evoluzioni legislative in Israele. L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile 2026, a partire dalle ore 17.00, presso i Giardini Zumaglini.

L’evento, intitolato significativamente “Il genocidio in Palestina e le guerre continuano”, si pone l’obiettivo di informare la cittadinanza e manifestare solidarietà al popolo palestinese attraverso diverse forme di espressione e attivismo.

Il programma del pomeriggio

La manifestazione non sarà solo un momento di protesta, ma un’occasione di approfondimento e condivisione culturale. Il programma prevede:

  • Aggiornamenti dal mondo: una rassegna delle ultime notizie internazionali per fare il punto sulla situazione umanitaria e politica.

  • Interventi tematici: riflessioni e analisi sulle dinamiche del conflitto.

  • Momenti artistici: la lettura di poesie e intermezzi musicali accompagneranno il presidio, sottolineando il messaggio di umanità (“Restiamo Umani”) che guida l’iniziativa.

Il Flash Mob contro la pena di morte selettiva

Uno dei momenti centrali del pomeriggio sarà il flash mob di protesta organizzato contro una specifica proposta di legge che sta sollevando forti polemiche a livello internazionale. Secondo gli organizzatori, la norma prevedrebbe l’applicazione della pena di morte esclusivamente per le persone palestinesi, una misura definita discriminatoria e lesiva dei diritti umani fondamentali.

Il manifesto dell’evento riporta con forza lo slogan “Israele morte per impiccagione – Via libera alla pena capitale solo per i palestinesi”, denunciando quello che viene percepito come un inasprimento estremo delle politiche di repressione.

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