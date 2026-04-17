Tanto pubblico all’evento inaugurale e per la performance immersiva. Mostra ancora visitabile fino a domenica 19 aprile orario 10-18.

Tutto esaurito a Biella per la settimana del Made in Italy

Grande partecipazione di pubblico e forte entusiasmo per la settimana di eventi dedicata alla Giornata Nazionale del Made in Italy, in programma a Biella dall’11 al 19 aprile.

Due appuntamenti hanno segnato il successo dell’iniziativa: la convention inaugurale dell’11 aprile e la performance immersiva del 15 aprile, che hanno registrato numeri importanti e confermato il crescente interesse verso il tema del Made in Italy e della sostenibilità.

L’11 aprile, presso il Lanificio Maurizio Sella, la convention “L’Anima dell’Acqua: dove l’Eccellenza diventa Arte” ha visto la partecipazione di più di 300 persone tra imprenditori, figure istituzionali e cittadini. Un momento di confronto che ha dato ufficialmente il via alla rassegna,

proseguita con la sfilata “Gocce di Lusso” e l’inaugurazione della mostra “L’Essenza del Bello: dialoghi tra Arte, Manifattura e Gusto”, quest’ultima ancora visitabile presso Fondazione Sella fino al 19 aprile.

Il racconto

Grande successo anche per l’evento del 15 aprile, Giornata Nazionale del Made in Italy, con la

performance immersiva “A.Q.A.’S – Ancestrale, Quinta Essenza, Armonia, Sostenibilità”, che ha

registrato oltre 400 presenze complessive e il tutto esaurito nei quattro spettacoli previsti.

Protagonisti l’Accademia di Scenografia del Teatro alla Scala di Milano in stretta collaborazione

con gli studenti dell’ITS Tam e Gem, l’Opificiodellarte, l’Accademia Perosi e il Jazz Club, oltre a

Ettore Veronese, Eleonora Frida Mino e Raffaella Tomellini, che ha coinvolto pubblico e artisti in

un racconto innovativo tra moda, scenografia, danza e musica. Molto interesse anche per l’evento di

lunedì scorso rivolto agli studenti delle scuole superiori, i cui lavori multimediali sono stati premiati

all’interno di un concorso di idee legato alla sostenibilità, e per gli appuntamenti organizzati da

Unione Industriale Biellese con gli imprenditori e per la cittadinanza grazie a ‘Giro d’Impresa’, che

darà modo di visitare una trentina di aziende venerdì e sabato.

«È stata una settimana straordinaria per Biella – dichiara il sindaco di Biella, Marzio Olivero – con

una partecipazione che ha superato ogni aspettativa. Eventi come questi dimostrano quanto il nostro

territorio sia vivo, attrattivo e capace di valorizzare il Made in Italy in tutte le sue forme».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alle Attività Produttive e alla Formazione, Anna

Pisani: «Questo risultato dimostra quanto sia fondamentale lavorare in rete tra istituzioni, imprese e

mondo della formazione. Non si tratta solo di eventi culturali o celebrativi, ma di un percorso che

rafforza l’identità produttiva del territorio e crea connessioni concrete tra giovani, aziende e

istituzioni. Biella ha mostrato una capacità straordinaria di fare sistema attorno al Made in Italy, con

uno sguardo rivolto al futuro e alla sostenibilità».

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