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Il Museo dei Tesori di Oropa amplia gli orari
Aperto tutti i giorni a partire da lunedì 6 aprile
Il Museo dei Tesori di Oropa amplia gli orari.
Il Museo dei Tesori di Oropa amplia gli orari
A partire da lunedì 6 aprile, il Museo dei Tesori di Oropa amplia l’accessibilità al pubblico introducendo una significativa novità: l’apertura quotidiana.
Il nuovo calendario consentirà a visitatori, pellegrini e turisti di accedere con maggiore facilità a uno dei luoghi culturali più significativi del Santuario, custode di opere d’arte, oggetti devozionali e testimonianze storiche.
Nel dettaglio, il museo osserverà i seguenti orari:
• da lunedì a venerdì: dalle 14.30 alle 17.30
• sabato e domenica: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30
Il Museo dei Tesori di Oropa propone un percorso espositivo che attraversa secoli di storia e arte sacra, dai gioielli che hanno incoronato la Madonna Nera nelle incoronazioni centenarie, fino agli Appartamenti Reali dei Savoia.
L’estensione dell’apertura rappresenta un passo importante nella valorizzazione del patrimonio artistico di Oropa, offrendo nuove opportunità di visita in linea con una crescente attenzione verso l’accoglienza e la fruizione culturale. In questo contesto si inseriscono anche le visite guidate, in programma tutte le domeniche e nei giorni festivi alle ore 11, che offrono ai visitatori un’occasione privilegiata per approfondire la conoscenza del patrimonio custodito.
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