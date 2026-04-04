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Il Museo dei Tesori di Oropa amplia gli orari

Aperto tutti i giorni a partire da lunedì 6 aprile

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17 ore fa

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Il Museo dei Tesori di Oropa amplia gli orari

Il Museo dei Tesori di Oropa amplia gli orari.

Il Museo dei Tesori di Oropa amplia gli orari

A partire da lunedì 6 aprile, il Museo dei Tesori di Oropa amplia l’accessibilità al pubblico  introducendo una significativa novità: l’apertura quotidiana.

Il nuovo calendario consentirà a visitatori, pellegrini e turisti di accedere con maggiore facilità a  uno dei luoghi culturali più significativi del Santuario, custode di opere d’arte, oggetti devozionali e  testimonianze storiche.

Nel dettaglio, il museo osserverà i seguenti orari:

• da lunedì a venerdì: dalle 14.30 alle 17.30

• sabato e domenica: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30

Il Museo dei Tesori di Oropa propone un percorso espositivo che attraversa secoli di storia e arte  sacra, dai gioielli che hanno incoronato la Madonna Nera nelle incoronazioni centenarie, fino agli  Appartamenti Reali dei Savoia.

L’estensione dell’apertura rappresenta un passo importante nella valorizzazione del patrimonio  artistico di Oropa, offrendo nuove opportunità di visita in linea con una crescente attenzione verso  l’accoglienza e la fruizione culturale. In questo contesto si inseriscono anche le visite guidate, in  programma tutte le domeniche e nei giorni festivi alle ore 11, che offrono ai visitatori  un’occasione privilegiata per approfondire la conoscenza del patrimonio custodito.

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