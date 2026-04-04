Addio a Elena Zanellato, aveva 69 anni

Cordoglio a Bioglio per la scomparsa di Elena Zanellato, mancata a 69 anni. Lascia il marito Renzo (capogruppo degli alpini di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao), i figli Chiara con Rudy e la piccola Linda, ed Enrico con Melissa e la piccola Rebecca, il fratello Lucio con Antonella, le figlie Matilde e Rachele con Michael, oltre a parenti e amici.

E’ possibile renderle visita alla casa funeraria Defabianis di Biella. La benedizione sarà impartita martedì 7 aprile alle 14.30 nel piazzale del cimitero di Bioglio. Come da volontà, seguirà la cremazione.

Un ringraziamento particolare all’amica Rita per la vicinanza.

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