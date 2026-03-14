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Il fine settimana si apre con la pioggia
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 14 marzo
Il fine settimana si apre con la pioggia. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, sabato 14 marzo, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Il fine settimana si apre con la pioggia
La notte si presenta con un cielo completamente coperto. Le temperature si attestano attorno ai 9°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento è moderata, oscillando tra gli 8 e i 10 km/h, proveniente principalmente da Est e Sud Est. L’umidità si mantiene alta, attorno all’85-86%.
Durante la mattina, si verificano delle precipitazioni sotto forma di pioggia leggera. Le temperature salgono leggermente, raggiungendo i 11°C intorno alle 10. La copertura nuvolosa rimane totale e le raffiche di vento possono superare i 30 km/h. L’umidità continuea a rimanere elevata, intorno al 75-80%.
Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiscono significative variazioni. La pioggia leggera persiste fino alle 17, con temperature che si mantengono attorno agli 11°C. La velocità del vento aumenta, con raffiche che potranno raggiungere i 48 km/h. L’umidità rimane alta, attorno al 76-79%.
La sera a Biella si preannuncia con forti piogge. Le temperature scendono ulteriormente, attestandosi intorno agli 8-9°C. Le precipitazioni sono abbondanti, con accumuli significativi previsti. Il vento si calma leggermente, ma rimane presente, con velocità tra i 5 e i 11 km/h. L’umidità raggiunge valori elevati, toccando il 94-97%.
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