Il fine settimana si apre con la pioggia. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, sabato 14 marzo, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Il fine settimana si apre con la pioggia

La notte si presenta con un cielo completamente coperto. Le temperature si attestano attorno ai 9°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento è moderata, oscillando tra gli 8 e i 10 km/h, proveniente principalmente da Est e Sud Est. L’umidità si mantiene alta, attorno all’85-86%.

Durante la mattina, si verificano delle precipitazioni sotto forma di pioggia leggera. Le temperature salgono leggermente, raggiungendo i 11°C intorno alle 10. La copertura nuvolosa rimane totale e le raffiche di vento possono superare i 30 km/h. L’umidità continuea a rimanere elevata, intorno al 75-80%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiscono significative variazioni. La pioggia leggera persiste fino alle 17, con temperature che si mantengono attorno agli 11°C. La velocità del vento aumenta, con raffiche che potranno raggiungere i 48 km/h. L’umidità rimane alta, attorno al 76-79%.

La sera a Biella si preannuncia con forti piogge. Le temperature scendono ulteriormente, attestandosi intorno agli 8-9°C. Le precipitazioni sono abbondanti, con accumuli significativi previsti. Il vento si calma leggermente, ma rimane presente, con velocità tra i 5 e i 11 km/h. L’umidità raggiunge valori elevati, toccando il 94-97%.

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