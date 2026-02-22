I carabinieri incontrano gli studenti di Pettinengo

L’Istituto Comprensivo di Pettinengo ha ospitato un importante momento di formazione e riflessione dedicato alla Cultura della Legalità. I nove alunni della classe 3^ media, accompagnati dai loro insegnanti, hanno dialogato direttamente con i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri.

Il Lgt. C.S. Remy DI RONCO, Comandante della Stazione di Bioglio, ha condotto la conferenza. Il Mar. Gabriele DI SIMONE, Vice Comandante della medesima Stazione, lo ha coadiuvato.

Temi di stretta attualità

Dopo una prima introduzione sulla storia secolare dell’Arma e sulla sua organizzazione capillare sul territorio, il Maresciallo Di Simone ha guidato gli studenti attraverso un percorso didattico supportato da contenuti multimediali. Hanno focalizzato l’attenzione su temi di stretta attualità e di cruciale importanza per le nuove generazioni.

Tutela della Persona: Diritti umani, contrasto alla violenza e prevenzione dello stalking. Sicurezza Digitale: Analisi dei rischi connessi all’accesso a Internet, con focus su cyber-bullismo e pedopornografia. Convivenza Civile: Bullismo e nozioni fondamentali di sicurezza stradale.

Un confronto vivace

Oltre alle definizioni teoriche, i militari hanno condiviso esempi tratti dalla realtà quotidiana e casistiche comuni, stimolando un confronto vivace e partecipato. Volevano trasmettere il ruolo dell’Arma non solo come forza di prevenzione e contrasto, ma come punto di riferimento umano, pronto all’ascolto e al sostegno di chiunque si trovi in condizioni di fragilità.

“È fondamentale che i ragazzi percepiscano le istituzioni come alleati vicini,” hanno sottolineato durante l’incontro. “Segnalate tempestivamente ai genitori, agli insegnanti o ai Carabinieri eventuali anomalie o situazioni di disagio: è il primo passo per proteggere voi stessi e gli altri.”

Grande interesse degli studenti

L’incontro è durato circa due ore e si è concluso con un bilancio estremamente positivo: gli alunni hanno mostrato grande interesse e maturità, hanno partecipato attivamente al dibattito e hanno dimostrato come la sensibilizzazione nelle scuole resti il pilastro fondamentale per costruire una società più consapevole e sicura.