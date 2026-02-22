Pakistano ubriaco fa il diavolo a quattro nella caserma dei carabinieri

Completamente ubriaco, ha fatto il diavolo a quattro nella caserma dei carabinieri di Cossato. Il protagonista è un uomo di origine pakistana, di 31anni, residente in zona.

Sotto i fumi dell’alcol, si è presentato nella struttura militare chiedendo di poter incontrare un carabiniere con il quale aveva già parlato nei giorni precedenti. La persona in questione era però assente e così l’uomo ha dato in escandescenza.

Per calmarlo è stato necessario richiedere l’intervento dei sanitari del 118. Il pakistano però ha rifiutato il ricovero in ospedale e, dopo essersi ripreso, si è allontanato senza creare altri problemi.

