Folle notte con 5mila persone al Piazzo

Grande partecipazione ed un clima di socialità e festività hanno accompagnato la Folle Notte 2026, l’evento che ha animato la bellissima cornice di Piazza Cisterna con musica, spettacoli e divertimento. Secondo le prime stime, sono stati oltre 5.000 i passaggi registrati durante la serata, confermando il forte legame tra la città e una manifestazione che, anno dopo anno, cresce e si consolida come appuntamento atteso e condiviso.

Si é partiti come da tradizione già dal pomeriggio con il Carnevale dedicato ai bambini grazie all’organizzazione dell’associazione Noi del Piazzo. Tanti bambini con le famiglie hanno potuto immergersi nell’atmosfera carnevalesca tra coriandoli, giochi, animazione ed una merenda golosa.

Superata ogni aspettativa

Poi la serata, curata dall’associazione Reloaders, si é trasformata in un vero momento di aggregazione, superando ogni aspettativa, sulla scia dello scorso anno, che ha segnato il ritorno (dopo qualche anno di pausa) di questo tradizionale evento nato nel lontano 1984. Dopo il successo del Capodanno, la “Folle Notte” ha ridato vita a Piazza Cisterna, in un luogo che ha segnato per generazioni un momento di festa e tradizione grazie a questo appuntamento.

Fin dall’orario di apertura della manifestazione tantissime persone hanno affollato il quartiere e le vie del borgo, per poi assistere al concerto dei “Carolina Reapers” che hanno fatto cantare tutti i partecipanti e coinvolto il pubblico in attesa del Dj Set di Trope, Nappo e Perry. La musica ha fatto da cornice in Piazza fino alle 02 in un’atmosfera resa ancora più speciale dalle ottime temperature non troppo rigide.

Un grande successo

“La Folle Notte 2026 – dichiara l’Assessore agli Eventi e Manifestazioni della Città di Biella Edoardo Maiolatesi – rappresenta il naturale proseguimento del grande successo dell’edizione dello scorso anno e ha visto un record di oltre 5.000 passaggi: segno tangibile della volontà di Biella e dei Biellesi di vivere i propri spazi e le proprie piazze, luoghi che creano comunità e valorizzano il nostro splendido borgo storico. Sono molto contento per il coinvolgimento di un pubblico eterogeneo, dalle famiglie con bambini ai più giovani.

“La vetrina dei grandi eventi – prosegue Maiolatesi – sta dimostrando come Biella possa essere più viva ed attrattiva, generando indotto e opportunità. Un altro aspetto fondamentale per la buona riuscita della manifestazione è stato il potenziamento dei collegamenti da e verso la parte alta della città: il servizio navetta, attivo per tutta la durata dell’evento, ha rappresentato un’ottima alternativa di accessibilità contribuendo a ridurre la congestione del traffico in prossimità del borgo. Molto importante è stata anche la collaborazione e sinergia tra amministrazione comunale, organizzatori, forze dell’ordine e personale di sicurezza, che con un’efficace gestione e un’attenta coordinazione hanno garantito un evento sicuro e ben organizzato.

Appuntamento amatissimo

“La Folle Notte – conclude l’assessore – si conferma così un appuntamento amatissimo e un’occasione preziosa per vivere il Piazzo. Ci tengo infine a ringraziare tutti i partecipanti, le forze dell’ordine, la Croce Rossa e tutte le istituzioni coinvolte per la preziosa collaborazione. Un ringraziamento speciale all’associazione Reloaders di Eddy Romano per l’attenzione ad ogni dettaglio nell’organizzazione, al Galileo per la parte di somministrazione e di intrattenimento musicale, alle maschere della città di Biella Gipin e Catlina ed a tutti i partecipanti per la straordinaria risposta a questo grande evento.”

