Festa del papà, ultimi giorni per inviare le vostre foto.

Il 19 marzo torna uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno: la Festa del Papà. Una ricorrenza che invita a fermarsi un momento per dire grazie a quegli uomini che hanno scelto di essere guida, esempio e sostegno per i propri figli, affrontando ogni giorno la sfida – e la meraviglia – di fare i genitori.

Anche quest’anno il giornale La Provincia di Biella rinnova la sua iniziativa dedicata a questa giornata speciale, per rendere ancora più significativo il 19 marzo e dare spazio agli auguri dei nostri lettori.

Festa del Papà: inviateci le vostre foto con una dedica

Partecipare è facile: basta inviare alla redazione una fotografia accompagnata da una breve dedica. Tutti i messaggi ricevuti verranno pubblicati sull’edizione del giornale in edicola mercoledì 18 marzo, così da sorprendere i papà con un pensiero che resterà nero su bianco.

Come aderire

Volete fare un regalo originale e pieno di affetto? Pubblicate il vostro augurio sulle nostre pagine.

Foto e testo possono essere inviati tramite WhatsApp al numero 331 8610314. Ricordiamo che, per esigenze organizzative, il materiale dovrà arrivare entro e non oltre le ore 15 di lunedì 16 marzo. Dopo questo termine non sarà più possibile accettare nuovi invii.

Un po’ di storia

La Festa del Papà rappresenta un momento per celebrare il ruolo fondamentale dei padri nella famiglia e nella società. La data varia da Paese a Paese, ma in Italia – e in molti Paesi di tradizione cattolica – cade il 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, padre putativo di Ge sù. Le origini della ricorrenza affondano sia nella tradizione religiosa sia in quella laica. Già nel Medioevo, intorno al XIV secolo, alcuni ordini religiosi introdussero una celebrazione in onore di San Giuseppe.

Fu papa Sisto IV, nel 1479, a ufficializzare la festa nel calendario romano, fissandola proprio al 19 marzo.

Un’occasione in più, dunque, per dire con semplicità ma con il cuore: auguri papà!

