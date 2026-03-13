È pronto a formarsi un nuovo gruppo di auto mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto al Fondo Edo Tempia.

Elaborazione del lutto: gli incontri del Fondo Tempia

Lo farà con le tre facilitatrici Paola Alberta, Maria Anfuso ed Elena Rosazza Gianin, il cui ruolo è quello di guida e di sostegno in una piccola comunità di persone che ha vissuto la stessa esperienza dolorosa. Il gruppo è aperto a chi ha perso una persona cara e sente il bisogno di essere ascoltato e compreso. «È uno spazio» dicono le operatrici «in cui persone che hanno provato lo stesso dolore e la medesima esperienza possono aiutare a condividere con altri il proprio stato d’animo, dove un grido di aiuto può essere ascoltato».

“Ripartire dal Fondo” è la frase del cartellone presente nella sala che ogni partecipante al gruppo leggerà. Il progetto è nato nel 2007 e da allora non ha mai smesso di organizzare gli incontri, che sono periodici e consentono a chi partecipa di imparare a sostenersi a vicenda. Tutte le facilitatrici hanno vissuto e attraversato l’esperienza del lutto anche come utenti del gruppo, scegliendo di continuare a partecipare per far sì che potesse proseguire anche nel Biellese l’attività di un centro di ascolto al dolore diffuso. Un lutto ha colpito il gruppo stesso negli scorsi mesi, per la morte di Cinzia Rosso, una delle facilitatrici, infaticabile e sensibile volontaria. Per informazioni e per iscrizioni (la partecipazione è gratuita, la durata del ciclo di incontri è di circa un anno), basta contattare la segreteria del

Fondo Edo Tempia allo 015.351830, a disposizione dalle 8,30 alle 18 dal lunedì al venerdì.

