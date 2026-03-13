AttualitàBiella
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2026
Dal 26 al 29 marzo arriva a Biella la prima edizione del “Festival della Prevenzione”.
Dal 21 al 29 marzo 2026 torna la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO) promossa dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, iniziativa istituita con decreto della Presidenza del Consiglio nel 2001 e il cui obiettivo è diffondere la cultura della prevenzione e l’importanza dei corretti stili di vita, con particolare attenzione all’alimentazione.
In Italia ogni anno si registrano quasi 400.000 nuove diagnosi di tumore (circa 390.000 nelle stime più recenti) e una quota significativa dei nuovi casi è legata a fattori di rischio modificabili: fumo, consumo di alcol, alimentazione non equilibrata, sovrappeso/obesità e sedentarietà.
Per questo la SNPO invita a riscoprire e rendere abituali gesti semplici ma decisivi: scegliere ingredienti di qualità, aumentare il consumo di verdure, legumi e cereali, ridurre gli eccessi, muoversi ogni giorno e prendersi cura di sé.
La campagna territoriale LILT Biella: dalla cultura del mangiare bene a quella della prevenzione. Il messaggio della campagna territoriale LILT Biella “La Prevenzione. Patrimonio della Salute” si lega a un fatto culturale recente e simbolico: il 10 dicembre 2025 l’UNESCO ha proclamato la Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, riconoscendo non solo le ricette, ma un
sistema di valori e pratiche: convivialità, rispetto della stagionalità, attenzione alla sostenibilità e trasmissione intergenerazionale dei saperi.
Dentro questa cultura vive anche la Dieta Mediterranea, modello alimentare riconosciuto a livello internazionale e fondato su semplicità, equilibrio e qualità delle materie prime. Le evidenze scientifiche mostrano che una maggiore aderenza alla Dieta Mediterranea è associata a un minor rischio per alcuni tumori, in particolare colon-retto e mammella.
Tra i protagonisti c’è l’olio extravergine di oliva, “simbolo” della SNPO e parte integrante di
un’alimentazione ricca di fibre e antiossidanti.
Durante la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, LILT Biella proporrà momenti di incontro rivolti alla cittadinanza e alle aziende, per parlare di prevenzione e corretti stili di vita, valorizzandoli sia come scelta personale che come cultura collettiva “da tramandare”. Prevenzione e impresa: un’alleanza per la salute
Giovedì 26 marzo alle ore 10.30, presso la Sala Seminari “Giuseppe Valetto” di Città Studi (Corso
G. Pella 2b, Biella), si terrà il convegno “Prevenzione oncologica: LILT e le aziende per vincere
insieme”, un appuntamento dedicato al mondo imprenditoriale per approfondire i punti del Codice
Europeo contro il Cancro di maggiore interesse per le aziende. Realizzato grazie al contributo di
Bisalus, l’incontro proporrà un taglio trasversale e pragmatico, collegando la prevenzione oncologica
ai rating ESG, alla compliance europea per la tutela da sostanze cancerogene con un’attenzione
specifica al settore tessile e presentando casi studio e opportunità concrete di progettazione e
collaborazione tra imprese del territorio e LILT Biella.
Tra gli interventi in programma, quello del Prof. Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana
di Medicina Ambientale e membro del Comitato Scientifico Nazionale LILT, e della Dott.ssa
Barbara Cravello, referente tecnico scientifico della Divisione Tessile e Salute, Città Studi Biella.
