Prezzi carburanti: aumenti registrati anche nel Biellese

Ma rispetto a qualche giorno fa, e alle grandi città e autostrade, i prezzi – o per meglio dire le quotazioni visto che sono variabili quanto i titoli in borsa – di benzina e gasolio sono ancora “umani” direbbe Fantozzi. Consultando gli appositi siti che riportano i prezzi giornalieri, la quotazione della benzina dei distributori di Biella città e provincia è tra 1,7 e 1,8 euro mentre il gasolio è intorno a 1,9 ma con punte superiori ai due euro. Ed è proprio il gasolio ad aver raggiunto il record con 2,229 al litro in una stazione di servizio fuori città (il primato della benzina è 1,969 euro).

Dopo gli aumenti incredibili dei giorni scorsi – aumenti è giusto ricordarlo stabiliti dalle compagnie petrolifere proprietari degli impianti e non dai singoli gestori – e alle “minacce” di controlli a tappeto da parte della Guardia di Finanza – il prezzo di benzina e gasolio sembra in diminuzione pur rimanendo comunque a livelli alti. Questa è la situazione odierna.

Poi se mentre scriviamo un missile dei contendenti colpisce un impianto petrolifero o una petroliera di qualsiasi nazione, i prezzi – come le quotazioni in borsa – schizzeranno nuovamente verso l’alto.

