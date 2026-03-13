Saranno denunciati per interruzione di pubblico servizio le due persone che l’altro giorno hanno fatto a botte sul treno.

Fanno a botte sul treno Biella-Santhià: corsa soppressa

I due avrebbero avuto uno scontro sul treno. Uno dei due si sarebbe chiuso in bagno non uscendo più. Poi sono arrivati i carabinieri che hanno identificato entrambi. Ora rischiano una denuncia.

