Fanno a botte sul treno Biella-Santhià: corsa soppressa
In due rischiano una denuncia per interruzione di pubblico servizio
Saranno denunciati per interruzione di pubblico servizio le due persone che l’altro giorno hanno fatto a botte sul treno.
I due avrebbero avuto uno scontro sul treno. Uno dei due si sarebbe chiuso in bagno non uscendo più. Poi sono arrivati i carabinieri che hanno identificato entrambi. Ora rischiano una denuncia.
