Autoarticolato va a fuoco sulla A4 Torino-Milano
Stava trasportando mangime pellettato.
Ieri intorno alle 16:30, la squadra dei Vigili del fuoco di Livorno Ferraris insieme alla squadra del distaccamento volontario di Santhià, sono intervenute lungo l’autostrada A4 direzione Torino, al km 50+900, per l’incendio del rimorchio di un autoarticolato trasportante mangime pellettato.
Giunte sul posto, le squadre dei Vigili del fuoco hanno provveduto alla completa estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza della zona.
Sul posto presenti anche la polizia stradale e il personale di autostrade.
