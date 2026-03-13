Seguici su

AttualitàFuori provincia

Autoarticolato va a fuoco sulla A4 Torino-Milano

Stava trasportando mangime pellettato.

Pubblicato

5 minuti fa

il

Ieri intorno alle 16:30, la squadra dei Vigili del fuoco di Livorno Ferraris insieme alla squadra del distaccamento volontario di Santhià, sono intervenute lungo l’autostrada A4 direzione Torino, al km 50+900, per l’incendio del rimorchio di un autoarticolato trasportante mangime pellettato.

Autoarticolato va a fuoco sulla A4 Torino-Milano

Giunte sul posto, le squadre dei Vigili del fuoco hanno provveduto alla completa estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza della zona.
Sul posto presenti anche la polizia stradale e il personale di autostrade.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.