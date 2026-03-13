Andrea Campagnolo porta NaturalBoom a Expo West 2026

Tra i padiglioni affollati di Natural Products Expo West 2026 e l’energia sportiva della Los Angeles Marathon 2026, la presenza di NaturalBoom negli Stati Uniti si è trasformata in una vetrina strategica per raccontare un nuovo modo di intendere il benessere contemporaneo.

«La fiera, ospitata dal 3 al 6 marzo all’Anaheim Convention Center in California, è uno degli appuntamenti più influenti al mondo per il settore naturale, biologico e dell’innovazione nel food & beverage – spiega Andrea Campagnolo, ideatore di NaturalBoom -. Con oltre 60.000 partecipanti e più di 3.000 espositori, rappresenta un osservatorio privilegiato per intercettare i trend che stanno trasformando il settore food & beverage globale. In questa occasione abbiamo portato oltreoceano non solo il prodotto, ma soprattutto la filosofia che ci ispira: una visione del benessere basata su equilibrio, naturalità e qualità degli ingredienti».

Tra le migliaia di proposte presenti in fiera, NaturalBoom ha attirato l’attenzione per una caratteristica distintiva: una bevanda funzionale non gasata, capace di differenziarsi in un panorama dominato da soft drink frizzanti, energy drink e ready-to-drink convenzionali. A colpire operatori e visitatori è stata in particolare la sua versatilità di consumo, sia calda che fredda, una qualità ancora poco diffusa nel mondo delle bevande funzionali.

All’interno dello stand, il team biellese ha inoltre proposto un’esperienza immersiva dedicata alla meditazione e alla rigenerazione mentale, accompagnata da musica e stimoli sensoriali. Uno spazio pensato per trasformare la degustazione in un momento di pausa consapevole, coerente con il messaggio del marchio: non solo una bevanda, ma un piccolo rituale quotidiano di equilibrio e benessere.

«Essere presenti a Expo West significa confrontarsi con uno dei contesti più stimolanti al mondo per chi crede nell’innovazione nel beverage», prosegue Campagnolo, sottolineando come l’obiettivo sia portare la visione del suo Mental Drink oltre i confini italiani e dialogare con un pubblico internazionale sempre più attento a prodotti distintivi e coerenti con nuovi stili di vita.

Dopo la fiera, l’esperienza americana è proseguita a Los Angeles, con una degustazione organizzata presso Eataly LA, nel cuore del distretto commerciale di Century City. L’iniziativa si è svolta durante un fine settimana particolarmente significativo per la città, segnata dalla 41ª edizione della Los Angeles Marathon, partita dal Dodger Stadium e conclusa proprio a Century City.

La gara ha regalato uno dei finali più serrati della storia recente, con la vittoria dello statunitense Nathan Martin sul keniano Michael Kamau per appena 0,01 secondi. Un contesto dove sport, performance e attenzione al benessere urbano hanno fatto da sfondo alla presentazione dei Mental Drink, Made in Biella, a un pubblico internazionale e cosmopolita.

«La doppia tappa americana, tra la grande vetrina globale di Expo West e l’attivazione nel cuore di Los Angeles, conferma quanto il mercato statunitense rappresenti oggi per noi un’opportunità strategica di visibilità e crescita. In un settore come quello delle bevande funzionali, sempre più competitivo ma in forte espansione, la capacità di distinguersi con identità, storytelling e qualità è per NaturalBoom un fattore chiave» conclude l’imprenditore biellese.

