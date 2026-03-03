AttualitàBiella
Don Eugenio Zampa bloccato a Gerusalemme con altri preti
Insieme ad altri sacerdoti attende di poter rientrare in Italia.
Don Eugenio Zampa bloccato a Gerusalemme con altri preti
Tra i 17 sacerdoti in visita a Gerusalemme, nell’ambito del viaggio di solidarietà con l’Opera Pellegrinaggi, c’è anche don Eugenio Zampa, rettore del santuario di Graglia.
“La città è deserta – racconta il sacerdote – Attendiamo di poter rientrare in Italia”. Non c’è una situazione di emergenza.
Va detto che Gerusalemme non è coinvolta dalla guerra, ma il clima è di grande preoccupazione.
