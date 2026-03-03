Il biellese Giovanni Susta bloccato a Dubai

Tra i biellesi che sono rimasti bloccati a Dubai in seguito alla guerra Usa – Iran c’è anche Giovanni Susta, è figlio dell’ex sindaco di Biella Gianluca Susta. Lavora come dirigente di una società svizzera a Dubai. Per fortuna sta bene. Abita vicino all’hotel The Palm, colpito dal drone.

Avrebbe dovuto rientrare qualche giorno fa in Italia, invece tutto è bloccato.

(nella foto un frame del video trasmesso da Sky)

