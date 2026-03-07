Migliorano le condizioni di Alessandro Scarafia, l’impresario 44enne che l’altro giorno è stato colpito dal tubo bocchettone della betoniera.

Colpito dal tubo della betoniera: migliorano le condizioni

A quanto ricostruito dai carabinieri e dallo Spresal il mezzo si sarebbe mosso per cause accidentali, il bocchettone si è spostato all’improvviso andando a colpire il 44enne che per fortuna indossava il caschetto. Ad avvertire i soccorsi è stato il fratello che era con lui.

E’ stato portato in elisoccorso all’ospedale di Novara. Preoccupazione per le sue condizioni, l’uomo non ha perso mai conoscenza.

