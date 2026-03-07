8 marzo 2026. Imprenditoria femminile in Piemonte

A fine 2025 le imprenditrici artigiane sono 30.584, pari al 22,0% del totale degli

imprenditori artigiani, un’incidenza superiore alla media nazionale (21,9%).

Nell’ultimo anno la contrazione femminile è stata di -0,8%, inferiore al calo

complessivo (-1,2%). Una dinamica che evidenzia una maggiore capacità di

tenuta del tessuto imprenditoriale femminile, pur dentro una fase economica

complessa.

Il Piemonte è la quarta regione italiana per numero di donne con cariche nelle

imprese artigiane, dopo la Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.

Il 55,7 % ricopre il ruolo di titolare, il 20,6% è amministratore e il 20% è socia.

Le imprese sono di piccola dimensione e fortemente radicate nel territorio:

oltre il 50% ha tra 1 e 9 addetti, con una struttura che tiene insieme

imprenditorialità, occupazione e comunità.

I settori di attività confermano il ruolo strategico delle donne nell’economia

reale: 49,1% nei servizi alla persona, 26,4% nel manifatturiero, 14,6% nei

servizi alle imprese, 10,1% nelle costruzioni.

I dati sono stati elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese su fonte

Unioncamere-Infocamere.

Tra gli ostacoli rilevati dalle imprenditrici artigiane prevale in nodo della

burocrazia (54,5%), perchè spesso sproporzionata rispetto alla dimensione delle

imprese artigiane. Subito dopo emerge il tema della conciliazione tra lavoro e

vita privata (53,4%), che riguarda imprese di ogni dimensione, con o senza

dipendenti. Infine, la liquidità e l’accesso al credito (41,7%), particolarmente

critici nelle fasi economiche incerte. Il 27,1%, invece, lamenta la mancanza di

tempo per formazione e aggiornamento delle competenze.

“Un dato significativo che abbiamo rilevato è che una minima parte di imprese

femminili ha utilizzato misure di sostegno specifiche e questo non perché non

ci sia necessità, ma spesso per scarsa conoscenza delle opportunità, perchè le

procedure sono complesse o perché i requisiti non sono conformi con la realtà

delle piccole imprese artigiane. E’, quindi, necessario aprire una riflessione

sull’efficacia delle politiche pubbliche, non basta stanziare risorse, serve

renderle accessibili e realmente utilizzabili anche dalle micro e piccole

imprese”

“Inoltre, il sostegno alle imprese guidate da donne non può essere una tantum

e non deve essere inteso come un’azione di assistenza e di integrazione al

reddito. Deve essere, invece, affrontato in modo strutturale, come aspetto

fondamentale della politica economica del Paese per rendere le donne

realmente partecipi del processo di crescita competitiva dell’Italia. Sostenere

l’imprenditoria femminile non deve essere una “politica di genere”, ma una

scelta di sviluppo economico che riguarda tutti: istituzioni, associazioni di

categoria, sistema bancario. “

“La conciliazione rimane uno dei principali ostacoli alla competitività, e su

questo continueremo a lavorare cercando di portare proposte e azioni concrete,

poiché ad oggi la famiglia continua ad essere talvolta l’unico supporto. Sono

consapevole che “battiamo” sempre sullo stesso argomento ma è fondamentale

che vengano attivati strumenti di conciliazione, anche se non sembra esserci la

giusta attenzione. Infatti, le imprenditrici e in generale le donne piemontesi ed

italiane fanno ogni giorno i conti con la carenza di politiche a favore

dell’occupazione femminile e con un welfare che non aiuta a conciliare il lavoro

con la cura della famiglia. Serve anche rafforzare la spesa sul welfare per famiglie

e giovani. Da qui l’importanza di agire anche sulla leva della fiscalità prevedendo

la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisizione di servizi a supporto dei

lavori di cura e conciliazione vita-lavoro”.

“Non si tratta di una questione di quote rosa , ma di un reale riconoscimento delle

capacità, delle competenze e della valorizzazione del talento femminile, che

diventa valore aggiunto e non quindi solo una mera questione di equità. Un

sistema che offre alle donne le stesse opportunità di realizzazione è un sistema più

forte, più innovativo e più competitivo”.

