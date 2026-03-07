Tre domeniche senza treno sulla Biella-Novara

Nuove interruzioni del servizio ferroviario dovute ai cantieri: nei weekend di marzo i pendolari biellesi dovranno fare i conti con bus sostitutivi ma anche con orari “ballerini”. A causa di lavori programmati, per tre domeniche consecutive – 8, 15 e 22 marzo – fino alle 15 tutti i treni della tratta Biella-Novara e Novara-Biella saranno sostituiti dai pullman.

Chi parte dalla stazione San Paolo dovrà prendere il bus mezz’ora prima rispetto al treno – perché, si sa, il trasporto su gomma è più lento di quello ferroviario – ma arriverà a Novara alla stessa ora prevista per il convoglio, così da garantire le successive coincidenze. Chi invece parte da Novara seguirà gli orari del treno ma arriverà a Biella con 30 minuti di ritardo. Dopo le 15 e durante la settimana tutto tornerà, invece, alla normalità.

Nelle stesse giornate dell’8, 15 e 22 marzo il servizio ferroviario sarà soppresso anche tra Vercelli e Novara, sempre per interventi sulla linea, con sostituzione tramite autobus. Una situazione che peserà dunque, e non poco, su chi nei weekend avrà necessità di spostarsi.

L’unica buona notizia? Sembrano finalmente in calo i malfunzionamenti dell’infrastruttura. «L’aspetto positivo – spiega Paolo Forno, presidente dei pendolari biellesi – è la netta riduzione dei guasti infrastrutturali nelle ultime tre settimane. È un miglioramento evidente rispetto al periodo precedente».

Forno mantiene, però, un cauto ottimismo: «I guasti si sono di fatto ridotti in modo significativo, quasi azzerati, ma è presto per sbilanciarsi. Serve continuità. Se questo andamento si consoliderà, potremo parlare di una svolta davvero positiva».

I problemi calano, finalmente. È un segnale incoraggiante. Ma per chi viaggia ogni giorno, i disagi sono ancora una realtà.

Giulia Gaia Maretta

