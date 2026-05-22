Caso Cospito: Delmastro condannato dalla Corte d’Appello

Farà ricorso Andrea Delmastro, accusato di violazione di segreto in merito al caso Cospito.

La Corte di appello di Roma ha condannato l’ex sottosegretario a otto mesi.

E dire che il procuratore generale Tonino Di Bona aveva chiesto l’assoluzione spiegando che “non vi era certezza sulla segretezza degli atti diffusi”.

Tanti i messaggi di sostegno a Delmastro, tra cui quello di Cristiano Franceschini: “Il tribunale ha scelto una strada diversa da quella indicata dalla Procura Generale, che aveva sollecitato – così come avvenuto nel primo grado – l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”.

Conosco la tua integrità, la tua serietà, il modo lineare con cui hai sempre portato ogni responsabilità. La mia fiducia è solida, fondata sui fatti e sulla tua storia. Stima e amicizia vera, quella che si costruisce nel tempo e non vacilla. Sono certo che nel prossimo passaggio verrà fatta piena giustizi”

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook