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Caso Cospito: Delmastro condannato dalla Corte d’Appello

Tanti i messaggi di sostegno a favore dell’ex sottosegretario

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4 minuti fa

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Andrea Delmastro condannato a otto mesi di carcere
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Caso Cospito: Delmastro condannato dalla Corte d’Appello

Farà ricorso Andrea Delmastro, accusato di violazione di segreto in merito al caso Cospito.
La Corte di appello di Roma ha condannato l’ex sottosegretario a otto mesi.
E dire che il procuratore generale Tonino Di Bona aveva chiesto l’assoluzione spiegando che “non vi era certezza sulla segretezza degli atti diffusi”.
Tanti i messaggi di sostegno a Delmastro, tra cui quello di Cristiano Franceschini: “Il tribunale ha scelto una strada diversa da quella indicata dalla Procura Generale, che aveva sollecitato – così come avvenuto nel primo grado – l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”.
Conosco la tua integrità, la tua serietà, il modo lineare con cui hai sempre portato ogni responsabilità. La mia fiducia è solida, fondata sui fatti e sulla tua storia. Stima e amicizia vera, quella che si costruisce nel tempo e non vacilla. Sono certo che nel prossimo passaggio verrà fatta piena giustizi”

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