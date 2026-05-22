Attualità
Una sala bingo a Quaregna vicino alla chiesa
Il Comune ha già dato il proprio parere contrario all’insediamento.
Una sala bingo a Quaregna vicino alla chiesa
E’ stata presentata la proposta di una società di Milano per aprire una sala bingo e videogiochi al posto di un ex ristorante a Quaregna Cerreto.
Il Comune ha già presentato il proprio diniego. Il motivo? La vicinanza alla chiesetta delle cappellette.
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