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Una sala bingo a Quaregna vicino alla chiesa

Il Comune ha già dato il proprio parere contrario all’insediamento.

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4 minuti fa

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Una sala bingo a Quaregna vicino alla chiesa

E’ stata presentata la proposta di una società di Milano per aprire una sala bingo e videogiochi al posto di un ex ristorante a Quaregna Cerreto.
Il Comune ha già presentato il proprio diniego. Il motivo? La vicinanza alla chiesetta delle cappellette.

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