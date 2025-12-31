AttualitàBasso Biellese
Brucia giornali in un terreno a Cerrione: ora rischia la denuncia
Il soggetto già in passato si era reso protagonista di episodi simili
Allarme lanciato da alcuni residenti di Magnonevolo a Cerrione per un incendio in un terreno. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato dare fuoco ad alcuni giornali e riviste in un terreno privato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali di Sordevolo, che procederanno con gli accertamenti del caso in merito all’incendio.
