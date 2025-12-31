Seguici su

AttualitàCircondario

Donna e figlio rimangono chiusi in casa: lei colpita da un malore

Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri.

Pubblicato

8 minuti fa

il

uomo investito

Intervento a Candelo dei soccorsi lunedì 29 dicembre. Una donna con il figlio minorenne erano rimasti chiusi in casa.

La donna si era sentita male e non riusciva ad aprire la porta. A dare l’allarme è stato il fratello che ha chiesto l’intervento del 118.

Il personale medico è entrato nell’abitazione grazie alla stessa donna che è riuscita a lanciare le chiavi dal balcone. La donna è stata trasportata con il bambino in ospedale a Biella.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.