Donna e figlio rimangono chiusi in casa: lei colpita da un malore

Intervento a Candelo dei soccorsi lunedì 29 dicembre. Una donna con il figlio minorenne erano rimasti chiusi in casa.

La donna si era sentita male e non riusciva ad aprire la porta. A dare l’allarme è stato il fratello che ha chiesto l’intervento del 118.

Il personale medico è entrato nell’abitazione grazie alla stessa donna che è riuscita a lanciare le chiavi dal balcone. La donna è stata trasportata con il bambino in ospedale a Biella.

