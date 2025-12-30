Seguici su

Lascia l’auto in officina a Biella e va a piedi in superstrada

Il 44enne è stato sanzionato

Pubblicato

27 minuti fa

il

superstrada ghemme-biella

Una persona a piedi è stata segnalata ieri in superstrada appena  a Biella in direzione Cossato. L’uomo camminava lato strada. E’ stato raggiunto dai carabinieri. Si tratta di un 44enne residente fuori Piemonte. Ha spiegato che aveva lasciato l’auto in officina per una manutenzione e stava facendo una passeggiata.

E’ stato sanzionato.

 

