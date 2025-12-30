AttualitàBiella
Lascia l’auto in officina a Biella e va a piedi in superstrada
Il 44enne è stato sanzionato
Una persona a piedi è stata segnalata ieri in superstrada appena a Biella in direzione Cossato. L’uomo camminava lato strada. E’ stato raggiunto dai carabinieri. Si tratta di un 44enne residente fuori Piemonte. Ha spiegato che aveva lasciato l’auto in officina per una manutenzione e stava facendo una passeggiata.
E’ stato sanzionato.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Circondario2 giorni fa
Due uomini neri con il cappuccio fanno paura a Pollone
Cronaca2 giorni fa
Accoltella due persone al pranzo di Natale
Attualità2 giorni fa
Carlotta Bertin resta in gara a MasterChef
Biella3 giorni fa