Lascia l’auto in officina a Biella e va a piedi in superstrada

Una persona a piedi è stata segnalata ieri in superstrada appena a Biella in direzione Cossato. L’uomo camminava lato strada. E’ stato raggiunto dai carabinieri. Si tratta di un 44enne residente fuori Piemonte. Ha spiegato che aveva lasciato l’auto in officina per una manutenzione e stava facendo una passeggiata.

E’ stato sanzionato.

