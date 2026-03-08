Biella: in dodici mesi 54.006 accessi al pronto soccorso

Sono 54.006 le persone che nel 2025 sono state prese in carico dal pronto soccorso, mediamente gli accessi sono dunque 4500 al mese. È quanto emerge dai dati degli ultimi dodici mesi di attività nel reparto delle emergenze.

Di questi oltre 54mila pazienti, sono 2027 quelli arrivati in “codice rosso”, vale a dire il 4% del totale.

Il 18%, invece, è rappresentato dai codici arancioni, seguiti da quelli azzurri (le cosiddette “urgenze differibili”) al 25% azzurri. Oltre la metà dei pazienti, il 51%, accede infine in codice verde.

Percentuale estremamente bassa, per fortuna, quella dei codici bianchi (le situazioni in assoluto meno gravi), che si fermano a 1498 accessi in un anno.

