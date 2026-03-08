AttualitàBiella
Biella: in dodici mesi 54.006 accessi al pronto soccorso
Circa 4500 accessi al mese
Sono 54.006 le persone che nel 2025 sono state prese in carico dal pronto soccorso, mediamente gli accessi sono dunque 4500 al mese. È quanto emerge dai dati degli ultimi dodici mesi di attività nel reparto delle emergenze.
Di questi oltre 54mila pazienti, sono 2027 quelli arrivati in “codice rosso”, vale a dire il 4% del totale.
Il 18%, invece, è rappresentato dai codici arancioni, seguiti da quelli azzurri (le cosiddette “urgenze differibili”) al 25% azzurri. Oltre la metà dei pazienti, il 51%, accede infine in codice verde.
Percentuale estremamente bassa, per fortuna, quella dei codici bianchi (le situazioni in assoluto meno gravi), che si fermano a 1498 accessi in un anno.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook