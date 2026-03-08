Seguici su

Le donne nella Cappella della Dimora di Maria

Al santuario di Oropa

Pubblicato

10 secondi fa

il

Otto marzo. Auguri a tutte le donne

C’è chi legge.
C’è chi insegna.
C’è chi ricama.
C’è chi riposa.

Nella Cappella della Dimora di Maria al Tempio del Sacro Monte di Oropa, le figure femminili raccontano una quotidianità fatta di gesti semplici.

La cappella fu costruita tra il 1660 e il 1665 grazie alla comunità di Pralungo: al suo interno, 44 statue modellate dallo scultore Pietro Giuseppe Auregio danno vita alla scena con straordinaria vivacità, restituendo uno spaccato della vita e dei ruoli femminili nel Seicento.

Oggi, dopo il restauro, questi volti sono tornati a splendere

